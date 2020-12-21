Ermenistan Milli Güreş Takımı Dünya kupasında 7’inci sırada yer aldı

Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı Dünya Kupasının nihai sonuçlarıyla 7’inci sırada yer aldı ve Azerbaycan ile Türkiye’nin önüne geçti.

Ermeni güreşçiler toplam 5 madalya kazandılar. Bunların arasında 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyalar var.

Güreşçilerimizden Vazgen Tevanyan altın, Arsen Harutyunyan ve Malkhas Amoyan gümüş, Slavik Galstyan ve Arman Andreasyan ise Ermenistan adına bronz madalya kazandılar.

Türkiye ve Azerbaycan Milli takımları ise nihai sonuçlara göre 12’inci ve 13’üncü sıralarda yer aldılar. Dünya Kupasının birinci sırasında ise Rusya var.

ERMENİ HABER AJANSI