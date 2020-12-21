ABD seçimleri ve Ermenistan – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın, Amerika Birleşik Devletleri’nde hazırlanan hükümet değişikliği ile ne ilgisi var?

Arabolog Armen Petrosyan’a göre, prensipte tek bir temel gerçeklik var.

Bu ise, her şeyden önce süreçlerin gerçekleştiği zamansal durumdur.

Petrosyan’a göre ABD’de hükümet değişikliğine hazırlanıyorlar ve ABD yönetiminden belli beklentileri olan tüm bölgelerde aynı süreç yaşanıyor.

“Elbette anahtar bölge, Türkiye ve İran’ın ABD yönetimiyle hala sorun yaşadığı Orta Doğu’dur.

Diğer önemli gerçek ise, Artsakh’ta meydana gelen savaş süreçlerinin, Kafkasya bölgesinde Türkiye’nin rolünün artması, yeni Rus-Türk ilişkileri ve İran’ın mevzilerini yenilemesi olarak, yeni koşulların ortaya çıkmasıdır”,- dedi Petrosyan.

Petrosyan’a göre, ABD’nin, İran’ın nükleer anlaşmasından çekildiği 2018’den bu yana, İran üzerinde yeni bir baskı politikası başlatırken, İran liderliği bir süre belirledi ve ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bekledi.

Arabistan uzmanına göre İran durumu ağırlaştırmadı, açık bir askeri çatışma peşinde koşmadı, istikrarı korumaya çalıştı, ülkeyi şoklardan uzak tuttu ve Biden yönetiminin İran meselesinde pozisyon almasını bekledi.

Arabolog’a göre Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mevcut ilişkilerin de aynı mantıkta değerlendirilmesi gerekir çünkü Türkiye de İran gibi ABD yaptırımları altındadır, bu nedenle İran bir yandan Ankara’ya dostça bir jest yaparken, diğer yandan da önceki 2,5 yıl içinde sahip olduğu yönelimini sürdürmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu