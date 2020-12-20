Rusya Savunma Bakanlığı: Dağlık Karabağ’a 42 binden fazla sığınmacı geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Ermenistan’dan Stepanakert’e 306 sığınmacının geri döndüğü, konvoya Rus barış gücü birliklerinin refakat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Rus barış gücü birlikleri, Ermenistan Cumhuriyeti’nden Dağlık Karabağ’a dönen sığınmacıları taşıyan otobüslere refakat etti. Bugün Erivan’dan Stepanakert’e otobüslerle 306 kişi ulaştırıldı. Konvoya yol boyunca Rus barış gücü devriyeleri ve askeri polis birlikleri eşlik etti” ifadelerine yer verildi.

Rus barış gücü birliklerinin 23 gözlem noktasından durumu gece-gündüz izledikleri ve ateşkesi denetlediklerine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca şu ana kadar 42 binden fazla sığınmacının Dağlık Karabağ’daki sürekli ikamet yerlerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Sputnik Türkiye