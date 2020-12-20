Hadrianapolis’te heyecan veren keşif

Karabük Eskipazar’daki Hadrianapolis Antik Kenti’nde ulaşılan bir mezarda, 1800 yıllık ölü hediyeleri bulundu. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen antik kent, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla “Karadeniz’in Zeugması” olarak biliniyor. İlçenin 3 km batısında bulunan antik kentte 2003’ten bu yana yüzey araştırmalarında belirlenen 2 hamam, 2 kilise yapısı, savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş gün yüzüne çıkarıldı.

Sabah Gazetesi