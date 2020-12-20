Ermenistan’ın güneyindeki yol güvenliği Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacak

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında yer alan Sünik bölgesindeki yolun sorunlu kısımlarında güvenliğin Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacağını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın güneyinde Azerbaycan sınırında yer alan Sünik bölgesindeki yolun sorunlu kısımlarında geçiş güvenliğinin Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacağı ifade edildi.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Varılan anlaşmaya göre yolun Goris-David Bek kısmına araçların kesintisiz geçişinin sağlanması için Rus sınır güçleri konuşlandırılıyor. Goris-Kapan yolunun sorunlu bölgelerden geçen 21 kilometrelik bölümünün güvenliği de Rus sınır muhafızları tarafından sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre ayrıca Rus sınır muhafızlarının yanı sıraErmenistan ve Azerbaycan sınır birlikleri konuşlandırılacak.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan ve Bakü’nün Karabağ’da ateşkes için varılan üçlü anlaşmaya göre, geçici muharebe mevzilerinin konuşlanma noktalarının yerleştirilmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.

Açıklamada, bunun daha önce tanınmayan Dağlık Karabağ’ın bir parçası olan ve Ermenistan ile sınırı bulunan bazı bölgelerin Bakü’nün kontrolüne geçmesinin ardından Azerbaycan ile sınırın bir kısmının yeniden çizilmesi ihtiyacından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

Sputnik Türkiye