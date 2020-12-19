Türk SİHA’larına Ukrayna’dan övgü

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA’larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek olmadığını, SİHA’ların performansının Suriye’de, Libya’da ve Dağlık Karabağ’da bütün dünya tarafından görüldüğünü söyledi. Kiev’de Türk basınına konuşan Taran, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin orduyu modernize etme talimatı doğrultusunda Türk SİHA’larını envanterlerine ekleme kararı aldıklarını belirtti. Ukraynalı Bakan, “Satın aldığımız Türk Bayraktar İHA’larının yüksek etkinliğine ben ve Devlet Başkanımız bizzat tatbikatlarda şahit olduk. Satın almanın yanı sıra, Ukrayna’da beraber üretmek ve teknoloji transferi yapmak istiyoruz. Ukrayna, Türk firmalarla kendi teknolojilerini paylaşabilir, bu herkesin ortak faydasına bir proje” dedi. NATO üyeliğinin Ukrayna’nın amacı olduğunu hatırlatan Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, “Türkiye, kilit bir NATO üyesi ülke ve bu konuda Ukrayna’ya yardım edebilir” dedi. Hürriyet Gazetesi