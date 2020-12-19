Tiyatrolara destek için afişler, imzalı kitaplar isme özel biletler satışta

İLKER GEZİCİ

Tüm dünyayı etkileyen Covid- 19 salgını, ancak seyirci ile var olabilen tiyatro sanatını da derinden etkiledi. Bu zorlu süreçte ayakta kalmaya çalışan özel tiyatrolar, kendilerine yeni yollar arıyor. Kimi afişlerini, metinlerini satışa çıkarıyor, kimi oyunlarını dijitalden seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.





ÖZEL TASARIMLAR

Örneğin Oyun Atölyesi pandemi sürecinin etkilerini biraz olsun hafifletebilmek adına farklı tasarımcılarla bir araya gelerek hazırladığı özel koleksiyonunu e-dükkan üzerinden satışa çıkardı. Özel tasarım afişleri, kartpostalların yanı sıra en özel hediye Haluk Bilginer imzalı özel tasarım Kral Lear kitabı… 300 adet bastırılan bu özel edisyon kitap, 400 liraya satışta…

Yine aynı şekilde Yolcu Tiyatro da 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelediği yeni projesi Gomidas için destek kampanyası başlattı. 29, 30 ve 31 Ocak’ta yine aynı kilisede sahnelenecek oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri, geçtiğimiz hafta satışa çıktı. İster 200 liraya Öğrenciler için Askıda Bilet alabilir, isterseniz 250 liraya isme özel Gomidas hatıra bileti alabilirsiniz. Normal salon bileti ise 100 lira.





ONLINE GÖSTERİM

Öte yandan DasDas Sahne ve Moda Sahnesi de yeni oyunlarını online olarak seyirciyle buluşturuyor. DasDas Sahne ‘West End’ adlı oyunu 23 Aralık’ta 40 lira karşılığında uzaktan izleme imkanı sunuyor. Moda Sahnesi de hayata geçirdiği ‘Sahneden Naklen’ projesiyle ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’, ‘Babamı Kim Öldürdü’ ve ‘Yeni Bir Şarkı’ adlı oyunları 25 ile 250 lira arasında değişen bilet fiyatlarıyla online izlemeye açtı. Örneğin Kemal Aydoğan‘ın yönettiği, Onur Ünsal’ın oynadığı ‘Babamı Kim Öldürdü?’ adlı oyunu bu akşam 21.00’de izleyebilirsiniz.

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Türk tiyatrosunun fotoğrafını çeken sergi





1911-2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın tiyatro arşivi, ‘Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz’ adıyla hafta içinde Yapı Kredi Kültür Sanat‘ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan sergi için Türk tiyatro tarihinin fotoğrafını çekiyor desek yanlış olmaz. Tiyatrosuz kaldığımız bugünlerde bu Kulis’i ziyaret etmek tüm tiyatroseverlere iyi gelecektir. Sergi, 21 Şubat’a dek sürecek.

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‘Bir Hayal Bir Oyun’ hikayeleri dijitalde



Zorlu Çocuk Tiyatrosu aracılığıyla bugüne kadar binin üzerinde oyun ile 900 bini aşkın çocuğa erişen Zorlu Holding, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu sene üçüncü kez düzenlenen ‘Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda ilk 10’a giren hikâyeler, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında mini çizgi filmler şeklinde yayınlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Covid 19 önlemleri kapsamında henüz tiyatro sahnesinde sergilenemeyen birinci seçilen hikâye ‘Kusursuz Dünya’ da Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında izleyiciler ile buluşuyor.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/ilkergezici/2020/12/19/tiyatrolara-destek-icin-afisler-imzali-kitaplar-isme-ozel-biletler-satista