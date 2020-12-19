İranlı milletvekilinin çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

İranlı milletvekili, Ermenistan’ı desteklemeyi ülkesinin dış politikasında önemli bir ilke olarak görüyor

İran’ın Şazand kenti milletvekili, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyesi Mahmud Ahmedi Bilaş, Meclis’in 13 Aralık’taki olağan oturumunda, Ermenistan’ı desteklemenin, gelecekte siyasi elverişli ortam sağlandığında Azerbaycan’ın elindeki topraklarını geri almanın ve Türkiye’ye yönelik uluslararası yaptırımları desteklemenin, İran’ın gelecekteki dış politikasının önemli ilkeleri olduğunu söyledi.

“Dış politikamızın raydan çıkmış gidişatının seyrini düzeltmek için bazı önemli ilkeleri benimsemenin zamanı geldi.

Karabağ savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak, güç dengesi uğruna Ermenistan’ı desteklememiz gerekliydi, bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya’nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran’a iade edilmelidir ve nihayetinde İran, Türkiye’ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir”,- demektedir milletvekili.

Mahmud Ahmedi Bilaş, 10 Aralık’ta Bakü’de düzenlenen geçit töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği bir şiirden de bahsetti.

“Erdoğan’ın son yıllardaki birçok aşırılığı, Güney Kafkasya olarak bilinen İran’ın bazı tarihi bölgelerinin, İran’ın coğrafi topraklarını, İran’ın ulusal güvenliğine karşı kullanmak için, İsrail’in kötü liderinin üssü haline gelmesine neden oldu.

İranlı nükleer bilim adamlarının, özellikle de şehit Fakhrizadeh’in öldürülmesindeki rolünüzü, Netanyahu’nun rolünden daha az olarak görmemekteyiz.

Sayın milletvekilleri, elektronik savaş ve güvenliğimizin örtülü noktaları, kısa vadede İran için en büyük tehditlerdendir.”

Mahmud Ahmed Bilaş’a göre İran, birçok tehditle karşı karşıyadır ve ülkedeki bazı korkaklar hemfikir olup, sempati duymakta ve bu korkaklıkları nedeniyle veya bilinçli olarak, İran’ı bölgede ve dünyada etkili bir konumdan, bölgedeki bazı ülkeler gibi işe yaramaz ve pasif bir oyuncu haline getirmeye çalışmaktadırlar.

Tehlikeli Balkanlaşma ve Iraklaşma senaryosunun bölgeyi ve İran’ın toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

“Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı’nın, Erdoğan’ın aşağılayıcı konuşmasına verdiği yanıt iyiydi, ancak hiçbir şekilde yeterli ve dizginleyici değildi.

Ölümcül ihmalimiz, Meclisimizin Azerice konuşan üyelerinin sinir bozucu sessizliği ve Meclis başkanlığının tam pervasızlığı koşullarında Türkiye’nin hasta Cumhurbaşkanı, İran’a karşı ayrılıkçı bir tutum benimsedi.

Bölgedeki kirli Batı politikasının tek temsilcisi olan ve elleri, tarihin net ve açık bir şekilde gösterdiği gibi, ataları gibi milyonlarca Iraklı, Suriyeli, Yunanlı, Kürt’ün ve Ermeni Soykırımı’nın kanıyla lekeli Erdoğan, geçen hafta Osmanlı İmparatorluğu’nun bir sonraki rolünü resmen açıkladı”,- diye vurgulamıştır milletvekili.

Erdoğan’ın Azerbaycan’daki zafer töreni sırasında Aras Nehri hakkında bir şiir okuduğunu hatırlattı.

“O şiirde, İran’ın Atrpatakan vilayetlerinin (Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan bölgeleri) halkına hitaben verilen mesaj, sizden ayrılmadığımız, ancak zorla ayırmış olduklarıdır.

Araks’ın yakında tekrar güçleneceğini de sözlerine ekledi.

Değerli Milletvekilleri, İran’ın Atrpatakan bölgelerinin meclisimizdeki milletvekilleri nerede?

Sayın Meclis Başkanı, Erdoğan’ın geçen hafta Bakü’de düzenlenen bir askeri geçit töreninde “Aras, Aras” şiirinden bir alıntı yaptığını ve bu şiirin fırsatçılar için Aras’ın iki tarafının sembolü ve İran’ın bölünmesinin kodu olduğunu biliyor muydunuz?

Beyler, edepsiz Bay Erdoğan’a karşı 2016 askeri darbesi sırasında gece uyumayan sizler; Aras’a, Sahand’a, Sabalan’a, Tebriz’e dilini uzatan o terbiyesize en azından bir “ah” diyebilecek biri yok mu aranızda?” Diye vurguladı milletvekili.

Ahmadi Bilaş, Erdoğan’a hitaben, İran’ın, topraklarının bir karışını dahi Erdoğan’ın aptal patırtısına ayırmayacağını vurguladı.

Bilaş’a göre Erdoğan’ın yalan politikası İran’ın değil, Türkiye’nin çökmesine yol açacaktır.

“Türk aydınlarını, seçkinlerini ve halkını Erdoğan’ın kirli politikalarına karşı çıkmaya ve Türkiye’nin, tehlikeli faaliyetleriyle Suriye’nin kaderini paylaşmasına izin vermemeye çağırıyorum.

İranlı milletvekilleri ve onurlu insanlar, Erdoğan’ın, vatanımız İran’a yönelik savaş çağrıları, ihmalimizin sonucu ve karşılığıdır”,- diye sözlerini tamamladı Bilaş.

Ermenistan Kamu Radyosu