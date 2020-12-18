Vali Erin Ezidilerin bayramını kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ezidi bayramını kutlamak için Viranşehir’deki Ezidileri ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM

Şanlıurfa”nın Viranşehir ilçesine bağlı Yukarıbağ kırsal mahallesindeki Ezidi Altun ve Dağ aileleriyle biraya gelen Vali Erin, burada Ezidilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Burada Ezidilerin dini lideri şeyh İlyas’dan Ezidilik inancı hakkında bilgi alan Erin, Ezidilerin bayramını kutladı.

Daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektiren Vali Erin, mahalleden ayrıldı. Ziyareti sırasında Vali Erin’e Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan Viranşehir ilçe Jandarma Komutanı Uğur Güleç ve Ak Parti İlçe Başkanı Ali Tekin eşlik etti.

Sabah Gazetesi