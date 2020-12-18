Tarsus Müzesi ziyarete açılma aşamasına geldi

Tarsus eski Adalet Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesi çalışmalarında tanzim çalışmaları sona ererken, müzenin açılışa hazır hale getirildiği belirtildi. Tarsus Müzesi’nde toplam da 35 bin 348 eserin sergilenecek.

NESLİHAN ÖZBOZKURT

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Müze Müdürü Doğukan Alper ile birlikte restorasyon ve eser yerleştirme işlemleri ile tanzim çalışmaları sona erip ziyarete açılma aşamasına gelen Tarsus Müzesini ziyaret ederek son hazırlıkları gözden geçirdi.

Tarsus Müzesi’nde toplam da 35 bin 348 eserin sergilenmekte olduğunu belirten Kaymakam Kadir Sertel Otcu, müzede 28 bin 176 tane sikke, 5 bin 198 tane arkeolojik eser, bin 596 tane etnografik eser, 372 tane mühür ve kitap olarak 6 tane el yazması eser bulunduğunu kaydetti.

Tarihi çağlar boyunca, önemli bir tarih ve kültür merkezi olarak anılan Tarsus’un, Milattan Önce 7000’li yıllardan günümüze kadar önemli bir merkez haline geldiğini, yerleşik hayatlara ev sahipliği yaptığını ve bu sebeple sergilenecek çok fazla eser bulunduğuna dikkat çeken Kaymakam Otcu şöyle konuştu:

“Tarsus sadece kendi bölgesini değil, aynı zamanda Çukurova’yı da aydınlatan önemli bir merkez, kadim bir kenttir. Çukurova’nın tarihine de ışık tutan Tarsus’ta bulunan pek çok eşya bu sebeple geçmişte Çukurova Müze’sine nakledilmiştir.

Hatta bunun dışında da 1943 ila 1944 yıllarında yapılan kazılar ve çalışmalar sonucunda bulunan bazı mozaik ve çeşitli eserler şu anda Hatay müzesinde sergilenmektedir.

Müzenin Arkeolojik Eserlerin yer aldığı salonda, uzun yıllar boyunca Tarsus ve civarında yapılan kazılarda bulunan eserler beraber oluşturulmuştur.

Buradaki eserler toplanmış ve teşhir edilerek gruplara ayrılmıştır.

Müzede; Kalkolitik Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans Dönemine ait eserler bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/12/18/tarsus-muzesi-ziyarete-acilma-asamasina-geldi