Putin, Paşinyan’ın babasının ölümü üzerine taziye mektubu gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın babası Vova Paşinyan’ın ölümü üzerine taziye mektubu gönderdi. Ermenistan Başbakanının web sitesi bu konuda bilgi veriyor.

“Sevgili Vova oğlu Nikol , Lütfen Vova Nikol’un ölümü üzerine en derin taziyelerimi kabul edin. Babasının ölümü ağır, geri dönüşü olmayan bir kayıptır. Acınızı ve kederinizi içtenlikle paylaşıyorum. Bu zor zamanda size güç, dayanıklılık, akraba ve dostlarınız diliyorum.”

Artsakh Başkanı Arayik Harutyunyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasim-Jomart Toka, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, AB Ermenistan Delegasyonu Başkanı Andrea Victorin de Ermenistan Başbakanı’na başsağlığı diledi.

Vova Paşinyan bir haftadan fazla hastanede kaldı. Yıllar önce kanser teşhisi konuldu. 16 Aralık’ta Nairi Tıp Merkezinde vefat etti.

Carkheç köyünde doğdu. Hağartsin köyü ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Vova Paşinyan’ın şu anki eşi Yerjanik Çibukçyan, Nikol Paşinyan’ın annesi değildir. Başbakan, annesi bir hastalıktan öldüğünde 12 yaşındaydı. Vova Paşinyan ikinci kez evlendi. Nikol Paşinyan’ın da aralarında bulunduğu ilk evlilikten doğan üç oğlu üvey anne tarafından büyütüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu