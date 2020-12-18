Putin: Karabağ sorunu görünenden daha karmaşık

Rusya Devlet başkanı Putin yıl sonu için düzenlediği basın toplantısında Karabağ Savaşı ile ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’da yaşanan şiddetli çatışmalar ve bu çatışmalara son verilmesine dair ülkesinin arabuluculuğunda imzalanan anlaşmaya ilişkin soru karşısında şunları söyledi:

“Rusya başından beri kan dökülmeden bir anlaşmaya varılmasını istiyordu. Dağlık Karabağ’ın statüsü olduğu gibi kalmalı ve sabitlenmeli. Fakat Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir iletişim imkanı olmalı, bunun için de bir koridor oluşturuldu.”

Putin şöyle devam etti:

“Türkiye ise ‘Azerbaycan’ın haklı davasını’ savunuyordu, yani 1990’lı yıllarda işgal edilen toprakların geri verilmesini istiyordu. Uluslararası hukuk çerçevesinde bakarsak da bunlar gerçekten de Azerbaycan’ın topraklarıydı. Ancak durum, olağan normatif hükümlerden çok daha karmaşık. Kökler, Sumgait’te başlayan ve ardından Dağlık Karabağ’a taşınan etnik çatışmada yatıyor. Burada her iki tarafın da kendi gerçeği var. Dağlık Karabağ Ermenileri bir zamanlar canlarını korumak için ellerine silah aldılar” dedi.

Putin Dağlık Karabağ’daki Rus barışı koruma görevlilerinin sayısını artırmanın mümkün olduğunu , ancak bunun için Ermenistan ve Azerbaycan’ın bu konuda anlaşması gerektiğini de söyledi.

(Sputnik, Ermenistan Kamu Radyosu)

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