Kutsal Thaddeus Manastırı’na Hac, UNESCO Somut Olmayan Miras Temsilcisi Listesi’nde yer aldı

Bu haber Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi.

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması için Hükümetlerarası Komite’nin 17 Aralık’ta 15. oturumunda UNESCO şunları kararlaştırdı:

İnsanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine Ermenistan ve İran tarafından ortaklaşa sunulan “Aziz Thaddeus Manastırı’na Hac” başvurusu.

Ermeni Delegasyonu Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Christian Ter-Stepanyan, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın temsili listesine “Aziz Thaddeus Manastırına Hac” başvurusunun dahil edilmesi kararından dolayı Komite’ye teşekkür etti. Özellikle bu başvurunun tescilinin İran ile yakın işbirliği sayesinde mümkün olduğunu kaydetti. Büyükelçi, girişimin Ermenistan ve İran arasında kurulan güçlü dostluk ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin hoşgörüyü teşvik etme ve kültürel çeşitliliği teşvik etme değerlerine bağlılığının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu