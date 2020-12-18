İspanya’nın 36. şehri Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

İspanya’nın Castellón kent meclisi, Osmanlı İmparatorluğu tarafından işlenen Ermeni Soykırımını tanıyan dilekçeyi oybirliğiyle kabul etti ve ülkenin merkezi hükümeti, diğer yerel yönetimler ve Türk hükümetini davayı takip etmeye çağırdı.

Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre bu dilekçe Castellón Belediye Meclisi’ne Ararat Ermeni Derneği tarafından sunuldu.

Soykırımı tanıyan toplam 36 şehirden 11’inin bölgesel merkezler olduğu da hatırlatılmalıdır; bunlara Malaga, San Sebastian, Merida, Burgos, Soria, Sabadell, Alicante veya aynı Kastilya (Castellón) da dahildir.

ERMENİ HABER AJANSI