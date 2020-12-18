HDP’den Maraş Katliamı için Meclis’te anma

Maraş Katliamı’nın 42’nci yılı dolayısıyla Meclis’te açıklama yapan HDP, ‘Demokrasinin gelişmesi için önceliğimiz; farklı kültür, inanç ve etnik kimlikteki insanlarımıza ana sütü kadar helal olan bu eşit yurttaşlık haklarını tanımaktır’ dedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Maraş Katliamı’nın 42’nci yılı dolayısıyla Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Açıklamada milletvekilleri katliamda yaşamını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Maraş’ta yaşananların katliamdan öte bir soykırım olduğunu vurgulandı.

Resmi rakamlara göre 111 kişi katledildi

Alevilerin evlerinin önceden belirlenip açıkça hedef alınıp kırımdan geçirildiğini belirten Hatimoğulları, “Maraş Katliamı, 19-25 Aralık 1978 tarihlerinde Maraş’ta meydana gelen özellikle Alevilere ve solculara yönelik bir katliamdır. Her aşaması planlı ve organize olduğu tescil edilmiş bu katliamda resmi rakamlara göre yedi gün süren olaylar sırasında 111 insan öldürülmüş, katliamın canlı tanıklarına göre ise yüzlerce can katledilmiştir. Yine resmi rakamlara göre Alevilere ait 200’ün üzerinde ev yakılmış, 100’ü aşkın işyeri tahrip edilmiştir. Gayrı resmi rakamlar ise bu tablonun çok daha korkunç boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

Alevilerin soyunu tüketmek…

Maraş’ta soykırım yapıldığına vurgu yapan Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü burada Alevi evleri öncesinden belirlenip, açıkça hedef alınarak kırımdan geçirilmiştir. 80 yaşında gözleri kör Cennet Çimen nene görmeyen gözleri oyularak katledilip hela çukuruna atılmıştır. 8 aylık hamile Esma Suna’nın karnı yarılıp çıkarılan ceninin parçaları duvardan kazınarak alınmıştır. 12 yaşındaki Ali Traş kolları ve bacakları kesildikten sonra parçalar halinde bir kazan içinde kaynatılmıştır. Yani bu bir katliam değil, aslında Alevilerin soyunu tüketmek, geleceğini bitirmek için yapılan bir soykırımdır. Özellikle Alevilerin az sayıda yaşadıkları mahallelerdeki Aleviler savunmasız kalıp hunharca katledilmişlerdir. En can yakıcı olanı ise buralarda yaşayan Aleviler sürekli ilişkide oldukları yakın komşuları tarafından katledildiler.

Farklılıklara eşit yurttaşlık hakkı

Sanıklara göstermelik cezalar verildiğini vurgulayan Hatimoğlulları, “Ülkemizin demokratik gelişimi kendi tarihiyle yüzleşmeden gerçekleşemez. Bugün sorumluluk makamında oturanların bu katliamlara yaklaşımı, ne yazık ki demokrasi ve toplumsal barış noktasında daha çok yol almamız gerektiğini ortaya koyuyor. Demokrasinin gelişmesi için önceliğimiz; bu farklı kültür, inanç ve etnik kimlikteki insanlarımıza ana sütü kadar helal olan bu eşit yurttaşlık haklarını tanımaktır. Bizler acılarımızı paylaşmaya ve yitirdiğimiz canlarımızı anmaya nefesimiz yettiğince devam edeceğiz” dedi.

ANKARA

Yeni Yaşam Gazetesi