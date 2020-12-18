Ermenistan topraklarından bir metre bile vermeyeceğiz

Suriye Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan, Syunik’e yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde 17 Aralık’ta Syunik’in bazı topluluklar başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılanlar, sınır düzenlemeleri sonucunda bölgedeki zor duruma ilişkin endişelerini Savunma Bakanına ilettiler. Topluluk liderleri, sınır değişiklikleri nedeniyle bölgesel merkez Kapan da dahil olmak üzere bir dizi yerleşim yerinin düşman tarafından hedef alınacağını belirtti.

Savunma Bakanı, sınırın her iki taraftan yüksek rütbeli subayların huzurunda ayarlandığını ve Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından tek bir metrenin bile verilmeyeceğini kaydetti. Bu alanların üzerinde anlaşmaya varılmış olan Rus sınır muhafızları tarafından kontrol edileceği ve bunun güvenlik sistemini güçlendirmek için ek garantiler yaratacağı vurgulandı.

Vağarşak Harutyunyan bölgelerin güvenliğini sağlamak için bir bütün olarak önlemler alındığını, özellikle yeni askeri birliklerin oluşturulduğunu, yeni altyapıların oluşturulduğunu ve bu sürecin sürekli olacağını ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu