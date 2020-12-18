Depremde zarar gören Ermeni kilisesi onarılmıyor

İran’da 24 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Van’da bulunan Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi zarar gördü. 7’nci yüzyıla ait kilisedeki hasarın tespit edildiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, onarım için ödeneğinin bulunmadığını söyledi.

Serkan Alan

ANKARA – HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 24 Şubat 2020 tarihinde merkez üssü İran olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından zarar gören 7’nci yüzyıla ait Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’ni Meclis gündemine taşıdı.

Van’ın Başkale ilçesinde Yanal köyünde bulunan kilisenin sağ duvar nişinin depremin ardından yıkıldığını belirten Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kilisenin deprem sırasında uğradığı zararın tespit edilip edilmediğini belirterek “Tarihi ve mimari açıdan benzersiz olarak nitelenen kilisede oluşan hasarın onarımı için ödenek tahsis edilecek ve vakit kaybetmeden, onarım çalışmasına başlanacak mıdır” sorusunu yöneltti.

Paylan’ın önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, depremin ardından kilisedeki hasarların tespit edildiğini, kilisenin onarımı için Bakanlığın 2020 yılı yatırım programı kapsamında ayrılan bir ödeneğinin bulunmadığını belirtti.

‘BAKANLIKÇA AYRILAN ÖDENEK BULUNMAMAKTADIR’

Depremin ardından 9 Mart 2020 tarihinde bakanlığa bağlı Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’nde inceleme yaptığını belirten Kültür Bakanı Ersoy, kilisede depremden sonra oluşan hasarların tespit edildiğini ve raporlandığını ifade etti.

Bakanlığın, “din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden” tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılarının restorasyonlarını önceliklendirerek her yıl aktarılan ödenekler çerçevesinde değerlendirmeye çalıştığını belirten Bakan Ersoy, “Van ili, Başkale ilçesi, Yanal Mahallesinde 103 ada, 8 parselde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescilli Soradir S. Eçmiadzin Kilisesi ile ilgili bu aşamada 2020 yılı yatırım programı kapsamında Bakanlığımızca ayrılan bir ödenek bulunmamaktadır” dedi.

Depremde Soradir S. Eçmiadzin Kilisesi’nin yanı sıra Saint Bartholomeus Klisesi’nin de zarar gördüğünü, buradaki hasarların da tespit edilerek raporlandığın belirten Bakan Ersoy, Bakanlığın 2020 yılı yatırım programında “Van Erciş Selçuklu Mezarlıkları Onarımı ve Çevre Düzenlemesi” işinin yer aldığını söyledi.

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