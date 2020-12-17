Yerebatan Sarnıcı yılan hikâyesine döndü

Çökme tehlikesi bulunan Yerebatan Sarnıcı için İBB’nin hazırladığı güçlendirme projesine, Koruma Kurulu’ndan 52 gün sonra ret yanıtı geldi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Özel, “Bilimsel Danışma Heyeti’nin görüşü dikkate alınmadı, süreç başa döndü” dedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ise hilti ile duvarları yıkılan Galata Kulesi’nin sadece 3 gün içinde kurul onayı aldığını hatırlattı.

Dilara ŞİMŞEK

Çökme tehlikesi bulunan bin 500 yıllık Yerebatan Sarnıcı’nın durumu yılan hikâyesine döndü. Yerebatan Sarnıcı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan güçlendirme projesi, 52 gün sonra reddedildi.

İBB bünyesindeki Kültür AŞ’ye bağlı olarak işletilen Sultanahmet’teki tarihi Yerebatan Sarnıcı için İBB, tarihi eserin durumunun riskli olduğuna dair raporu ekim ayında Koruma Kurulu’na sundu. Sarnıç için İBB tarafından hazırlanan güçlendirme projesi Koruma Kurulu tarafından onay almadı. İBB yetkilileri tarihi yapı için zaman geçmeden ‘acil’ önlem alınması gerektiğinin altını çizerken Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, itiraf niteliğinde bir açıklama yayımladı. Kuruldan yapılan açıklamada “Ekim ayının son haftasında Kurul Müdürlüğümüze iletilen talep neredeyse bir ay sonra Kurul gündemine alınmıştır” dendi.

BİLİMSEL DANIŞMA HEYETİ’NİN GÖRÜŞÜ VAR

“Bugüne kadarki tüm kararlarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile iletilmesi istenmiştir” ifadelerinin yer aldığı Kurul açıklamasını, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, şu sözlerle değerlendirdi: “Koruma Kurulu bir ay sonra gündeme alınmasını makul bir süre olarak görüyor ancak göçme tehlikesi olan bir tarihi yapı için bu makul süre değil, acil önlem alınmalı. Kurulun projeyi reddetmesi süreci tamamen başa döndürdü. Kurul, Bilimsel Danışma Heyeti’nin görüşünü istiyor hâlbuki görüşümüz iletildi. Projemiz Bizans uzmanı, Bizans sarnıçları restorasyon uzmanı yüksek mimar, restorasyon uzmanı yapı mühendisi, arkeolog ve profesörler tarafından hazırlanıldı. Temsilcimiz konuyu paylaştı ama karar alırken kurula ilettiğimiz rapor dikkate alınmadı. Bir dilekçe daha verdik raporun dikkate alınarak yeniden ele alınmasını ilettik.”

Galata Kulesi, 3 gün sonra onay almıştı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kurul kararına tepki gösterdi: “Hilti ile orjinal duvarlarını yıkıp 3 gün sonra kurul onayı alan Galata Kulesi uygulaması ile aynı şehirdeyiz. 3 duayen profesör, 1’i Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 doktor, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi. Koruma kuruluna aldığı karardan bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz. Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde.”

BirGün Gazetesi