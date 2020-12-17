Putin’den Karabağ açıklaması: “Savaşın sonunda tarafların bulundukları yerlerde durmaları konusunda anlaştık”

Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapılıyor.

Vladimir Putin basın toplantısında Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) son gelişmelere de değindi. Gazetecinin ”Karabağ’daki çatışma neden şimdi başladı” sorusuna cevaben Putin şu ifadelerini kullandı:

”Ben Karabağ’daki durumun bazı dış güçlerin müdahalesi yüzünden kontrolden çıktığını düşünmüyorum. Gerilim çok uzun yıllardır sürüyordu. Pek çok kez anlaşmazlıklar, küçük çatışmalar vardı. En sonunda da savaş çıktı.

Karabağ’ın statüsü böyle kalmalı ve değişmemeli, buna gelecekte karar verilmeli. Önemli olan şey artık insanların ölmüyor oluşu, geri kalan şeyler ikincil derecede öneme sahip. Savaşın ( Dağlık Karabağ) sonunda tarafların bulundukları yerlerde durmaları konusunda anlaştık.”

ERMENİ HABER AJANSI