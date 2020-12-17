Pompeiopolis Antik Kenti sponsor bekliyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Zımbıllı Tepe Mevkisi’nde yer alan ve Paflagonya Bölgesinin Başkenti olan Pompeiopolis Antik Kent’nin kültür turizmine kazandırılması sağlanacak sponsorluğa bağlı. Kültür ve turizminden gelen kısıtlı bütçe ve Taşköprü Belediyesi’nin kazı çalışmalarına verdiği destek ile bugüne kadar çok önemli eserler gün ışığına çıkarıldı.

ALİ FAİK ATAY

Kazı koordinatörlüğü görevini sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tayyar Gürdal, antik kentin imarisi ve konumu ile çok önemli olduğunu belirterek “Bu yapıları gün ışığına çıkardığımızda hem bölge, hem de ülkemize ciddi anlamda yerli ve yabancı turist akımı sağlanacak. Roma imparatorluğunun önemli generallerinden biri olan ve bu bölgede Pontus krallığının egemenliğine son veren General Pompeius Magnus, Batıyı doğuya bağlayan önemli askeri ve ticaret yolunu kontrol etmek amacıyla birkaç antik kent kuruyor. Bu antik kentlerden biri de kendi adını verdiği M.Ö. birinci yüz yılda 66- 63 yıllarında kurulmuş ve M.S 11 yüzyıla kadar bu kentte yaşam olmuş. Bulunan yazıt ve sikkelerde ikinci ve üçüncü yüzyıllarda Paflagonya Bölgesinin Başkenti olmuş, daha sonra Piskopos ve Baş Piskoposluk merkezi olmuş çok önemli bir kent”

İlk kazı çalışmalarının 1984 yıllarında bir kurtarma çakışmaları ile başladığını belirten Güldal” İlk kazı Kastamonu Müze Müdürlüğünde 1984 bir kurtarma çalışması olarak yapıldı. Bu çalışmalarda çeşitli mozaikler bulundu. Daha sonra 2006 yılından itibaren de sistematik olarak bilimsel kazı çalışmaları başladı. Yapılan jeofizik çalışmalar sonucu yapılan kazılar da , Agora(Pazar Yeri), Macellum (Et Pazarı), Augustus Tapınağı, Roms Villası, Bazilika(Kilise), Roma Hamamı, Antik Tiyatro, Odeon gibi mimari yapıların yanı sıra, çeşitli kitabeler, sikke, eşsiz mozaikler, çanak, çömlekler bulundu. Bu yıl kazı çalışmalarımız ise önemli ve zengin şahsiyetlerin oturduğu villalar ve antik tiyatro bölgesinde hem kazı çalışmaları hem de restorasyon ve konservasyon şeklinde. Ayrıca bu yıl çok önemli şehrin ana caddesinden birini bulduk. Bu cadde Doğu’dan Batıya uzanan bir yol. ”

PAFLAGONYA BÖLGESİNİN BAŞKENTİ

Kazı Başkanı Prof.Dr. Güldal Roma İmparatorluğu’nun önemli bir şehir olduğunu belirterek” Taşköprü/Pompeiopolis 2020 yılı çalışmaları, Genel Müdürlüğümüz’ün pandemi süreci ile ilgili talimatları doğrultusunda çok kalabalık olamayan bir ekip ile yaptık. Bu yılki çalışmalarınızı yine tek desteğimiz olan Taşköprü Belediyesinin destek ile yaptık. Bu yıl ki çalışmalarımız da Bin 700 yıllık şehrin ana caddesi olan Bin 700 yıllık caddeyi ortaya çıkardık. Bu caddenin en önemli özelliği mermer ile kaplanmış olması.”

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KAÇAK KAZI OLAN BÖLGE

Türkiye’nin birçok yerinde kazı çalışmaları yaptığını belirten Güldal “Birçok yerlerde kazı çalışmalarında çeşitli görevlerde bulundum. Ama maalesef bu bölge kadar çok kaçak kazı çalışmaları yapılıp tahrip edilen yer görmedim. Yöre halkına sesleniyorum, sizler kaçak kazı yaparak torunlarınızın geleceği ile oynuyorsunuz. Çünkü bilimsel olarak yapılan kazılarda bulunan eserler sergileyerek onların geleceklerini kurtarabiliriz”

GEZİLEBİLİR VE GÖRÜLEBİLİR İÇİN SPONSORLARA İHTİYACIMIZ VAR

Roma İmparatorluğunun en önemli kentlerinden biri olan Pompeiopolis kentini kültür turizmine kazandırılması için ciddi sponsorlara ihtiyaç olduğunu belirten Güldal” Maalesef bulduğumuz bazı kitabe ve diğer parçaları pancar deposunda saklayarak gelen konuklarımıza burada gösteriyoruz. Bu Roma imparatorluğunun önemli kentlerinden biri olan Pompeiopolis kentin eşsiz mozaiklerini, mimari yapılarını ve bulduğumuz eşsiz eserleri sergileyip, gezilebilir ve görülebilir hale getirmemiz için ciddi anlamda sponsorlarımıza ihtiyacımız var. Bu şehri eğer sponsor bulup gezilebilir ve görülebilir hale getirirsek hem bölge turizmine hem de Türkiye turizmine büyük katkısı olacak antik bir yerleşim alanı. Şu anda bize tek destek olan Taşköprü Belediyesi. Bazı ihtiyaçlarımızı imkanları doğrultusunda gideriyorlar” dedi.

SARIMSAKTAN SONRA POMPEİOPOLİS İLE ANILMAK İSTİYORUZ

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ise sarımsaktan sonra Pompeiopolis değerlerinin olduğunu belirterek ” İlçemizin 2 değeri var biri sarımsak diğeri Pompeiopolis antik kenti. Bu kenti gün ışığına çıkartmamız için güçlü sponsora ihtiyacımız var. Eğer güçlü bir sponsor bu kazı çalışmalarına destek olursa Karadeniz bölgesi sadece denizi, doğasının yanında Pompeiopolis antik kenti ile anılacak”

Sabah Gazetesi