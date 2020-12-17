Paşinyan “sorumlu”, fakat “suçlu” değil

Olağanüstü seçimler sadece benim irade kararımla yapılamaz

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, “Azatutyun” radyo kanalına vermiş olduğu röportajda, Ermenistan’da erken seçimlerin sadece kendi iradesiyle yapılamayacağını, bu konuda mutabakata varılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Paşinyan, bu durumda en azından Başbakan’ın değişmesinin mantıklı olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. “Sorun, başbakanın gidip gitmeyeceği değil, soru Ermenistan Cumhuriyeti’nde başbakanın kim olacağına kimin karar vereceği.

Halk kendi tercihine göre karar vermelidir.

Olağanüstü seçimler sadece benim irademle yapılamaz, bunun üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.”

Nikol Paşinyan, sorumluluk üstlenme, ancak “suçlamaları başka yönlere yönlendirme” konusundaki soruyu şöyle cevapladı, “Pekâlâ, kendimi bir numaralı sorumlu olarak gördüğümü söylüyorum, ancak kendimi bir numaralı suçlu olarak görmüyorum.”

Ermenistan Kamu Radyosu