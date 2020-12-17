Para ve açgözlülük takıntısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurmak için ne talep ediyor?

Arman Navasardyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri geliştirme tezine değinerek, bunun bir aldatma veya siyasi bir hile olduğunu belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan’da Ermeni karşıtlığı propagandası büyürken, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı iki düşman ülke ile diplomatik ilişkiler ve dostluk ilişkileri kurma tezlerini dile getirmektedir.

Büyükelçi Arman Navasardyan, Sputnik Armenia’ya verdiği bir röportajda, Başbakan’ın Azerbaycan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki tezini yorumladı.

“O koridor oluşturulursa ticaret yapacağız, ekonomiyi geliştireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız demek bir aldatmacadır, insanları kandırmak istiyorlar”,- dedi Navasardyan.

Navasardyan’a göre, eğer Başbakan’ın dileği gerçekleşir ve Erivan’da Azerbaycan Büyükelçiliği açılırsa, bunun tek bir hedefi olabilir ve bundan kaçınılması gerekir.

“Şehrin merkezinde bir Azerbaycan büyükelçiliği açıldığını varsayalım … Ermenistan’ı içeriden yok edecek bir casusluk kurumu olacaktır bu”,- dedi Büyükelçi.

Navasardyan, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmanın olası olmadığını düşünüyor.

28 yıl önce İstanbul’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılırken, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından çağrıldığını ve Ermenilerin Artsakh’tan ve Soykırım konusundaki taleplerinden vazgeçmedikleri, diasporanın ise talepler öne sürdüğü müddetçe Ermenistan ile ilişki kurmayacaklarını söylediğini çok iyi hatırlamaktadır.

1992’den beri hiçbir şey değişmedi, ancak büyükelçi kurnaz Türklerin, dış görünüşte normal ilişkiler kurarken, Ermenistan’ı içeriden yok etmeye çalışma olasılığını dışlamamaktadır.

Navasartyan’a göre, Paşinyan’ın bu adımı, yalnızca para ve açgözlülük takıntısı ve bunu destekleyen kişilerin “para kokmaz” mantığıyla koşullandırılan siyasi bir “hile”den başka bir şey değildir.

Ermenistan Kamu Radyosu