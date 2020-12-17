Kutsal Tadeos Kilisesi Ziyaret Töreni, dünyada Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kayıt altına alındı

Ermenistan ile ortak bir şekilinde sunulan dosya online olarak düzenlenen 15. Somut Olmayan Kültürel Miras toplntısında kayıt altına alında.

İran’ın Batı Azerbaycaan ilinde bulunan Kara Kilise (Kutsal Taddeos) Ermenilerin en önemi ziyaret mekanlarındandir ve her sene belirli bir tarihte bu kilisede dünya genelinden gelen Ermeniler tarafından bir tören düzenlenmektedir. Bu törene Kutsal Tadeos Kilisesi Ayini ismi verilmektedir.

Bu kayıtla İran’ın 16 Somut Olmayan Kültürel Mirası kayıt altına alınmış bulunmaktadır.

14 – 19 Aralık tarihleri arasında online olarak düzenlenecek komitenin toplantısında İran’ın Minyatür, Kutsal Taddeos Ziyareti, Ud yapımı ve çalması ve Mehregan Bayramı dosyaları sunulmuştur.

Dosyalar diğer ülkelerle düzenlenmiş ve sunulmuştur, minyatür dosyasının İran, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte, Kutsal Taddeos Ziyareti dosyasının Ermenistan, Ud yapımı ve çalması dosyasının Suriye ve Mehregan Bayramı dosyasının Tacikistan ile ortaklaşa sunulmuştur.

IRNA