Karabağ’da 73 Ermeni askerin akıbeti bilinmiyor

Ermenistan ve Karabağ resmi makamları Hadrut bölgesinde 73 askerle irtibatın kesildiğini bildiriyor.

Karabağ İnsan Hakları Ombudsmanı Artak Beglaryan, 16 Aralık günü yaptığı açıklamada Hadrut bölgesindeki Khtsaberd köyü istikametinde 60’tan fazla askerden oluşan bir grupla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Beglaryan, “Toplanan ön verilere göre, bu günlerde 60 askerden oluşan bir alt birim kayboldu, ki Azerbaycan tarafının yayınladığı videolar da bu olayla ilgili gibi görünüyor, bu durum kabul edilemez” dedi.

Beglaryan “Karabağ Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin tüm yetkili organları, bir an önce tüm tutsaklarımızı evlerine döndürmek için adımlar atmalıdır. Ayrıca, dezenformasyon ve gereksiz gerginliği önlemek için savaş esirlerinin yakınlarına açık bilgi gerekiyor ”dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Radio Liberty’ye verdiği demeçte, Hadrut bölgesinin Hin Tagher-Khtsaber bölümünde Rus barış güçlerinin de kuşatma altında olduğunu söyledi.Paşinyan “Konum ve devam eden olaylar nedeniyle iletişimde sorunlar var, Rus barış güçleri de bu sorunlarla karşı karşıya, orada belli bir kriz durumumuz var ”dedi.

Akşam saatlerinde Ermenistan Savunma Bakanlığı Hadrut bölgesindeki bir grup Ermeni askerin ablukadan çıkarıldığını yönünde görüntüler olduğunu bildirdi.

Ancak Karabağ Savunma Bakanlığı son yaptığı açıklamada 73 askerin akıbetinin hala belirsiz olduğunu bildirdi.

Agos