Fransa’nın Montpellier Şehir konseyi Karabağ Ermenilerine destek tasarısı kabul etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan aktarılan bilgilere göre Fransa’nınn Montpellier şehir konseyi Artsakh (Karabağ) Ermenilerine dayanışma ve destek ifadesi olarak bir tasarı onayladı.

Bu tasarıyla Montpellier şehri kendi evlerini terk etme zorunda kalan ve büyük acı yaşayan Karabağ Ermenilerine kendi dostluğunu ve desteğini ifade ediyor.

Tasarı aynı zamanda Fransa Hükümetine bu insanların çektikleri eziyetleri daha da artmasın diye diplomatik ve hümaniter adımlar atmaya davet ediyor.

Son olarak Fransa Hükümeti’nden Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) bağımsızlığının tanınması talep ediliyor ve bu vesileyle Avrupa Bakanına, Dışişleri Bakanına mektup gönderilmesi için Belediye Başkanından izin isteniyor.

ERMENİ HABER AJANSI