Fransa’nın Clamart Şehir Konseyi Karabağ’ın bağımsızlığını tanıyan tasarıyı kabul etti

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanlığının aktardığı bilgilere göre Fransa’nın Clamart Şehir Konseyi Azerbaycan-Karabağ anlaşmazlığın nihai çözümü ve Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanımasına ilişkin tasarı kabul etti.

Tasarıda yer alan ifadelere göre Fransa, Ermenistan ile tarihsel dostluk ilişkilerinden dolayı meselenin kalıcı ve barışçıl çözümüne katkıda bulunmalı.

Ayrıca, Fransa İnsan haklarını savunan bir ülke olarak halkların kendi kaderini tayin etme hakkı uğruna Artsakh Cumhuriyetinin bağımsızlığını resmen tanıması gerektiğini vurgulandı.

Şehir konseyi Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanıması sınırların bütünlüğünü korumak ve halkın barış içinde yaşayabilmek açısından önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI