Ermenistan Dışişleri Bakanı: Azerbaycan’ın Ermeni esirlerinin gerçek sayısını söylemediğine dair kuşkularımız var

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Fransız Le Monde günlük gazetesine verdiği demeçte Azerbaycan’ın Ermeni esir gerçek sayısını gizlediğini ve bu sayının çok daha fazla olabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Ara Ayvazyan tüm esirlerin takası ilkesi doğrultusunda Azerbaycan Hükümeti’yle anlaştıklarını hatırtattı.

Daha önce 45 Ermeni esir Bakü’den Yerevan’a döndü. Ermenistan ise 2014 yılında Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Karvaçar(Kelbacar) idari bölgesine giren ve cinayet te dahil olmak üzere ağır suçlar işleyen iki Azerbaycan’lı sabotajcı Şahbaz Guliyev ve Dilham Askerov’u Azerbaycan’a teslim etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan’ın sözlerine göre bu mesele mutlaka çözülmeli, çünkü Ermeni esirlerin Azerbaycan’da nasıl insanlıkdışı davranışa maruz kalındığı çok iyi biliniyor.

Bu konuda Ara Ayvazyan, Kızıhaç Uluslararası Komitesi’yle yoğun çalışmaları devam ettiklerini de belirtti. Aynı zamanda esirler meselesini, Dışişleri Bakanın değerlendirmelerine göre Azerbaycan Ermenistan’daki iç durumunu istikrarsızlaştırmak için kullanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI