Ermenistan, Artsakh’ın güvenliğinin garantörü – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, Artsakh’ın güvenliğinin garantörü olmaya devam edecektir

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, “Liberty” radyo istasyonuna verdiği bir röportajda, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, Artsakh’ın güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceğini belirtti.

“Bunun için Ermenistan Cumhuriyeti’nin istikrarlı ve gelişmekte olan bir devlet olması gerekir.

Başka bir deyişle, bunun için iç güvenliğimizi, sınırlarımızın dokunulmazlığını sağlamalıyız ki, bu sadece bir açıklama değil, aynı zamanda bir gerçeklik olsun.

Tekrarlıyorum, fiziki güvenlik en önemlisi olmakla birlikte, güvenlik demek sadece bu değildir.

Sosyal güvenlik de önemlidir.

Ekonomik güvenlik de önemlidir”,- dedi Paşinyan.

Başbakan, bu dönemde Artsakh’ın normal yaşantısını yeniden tesis etmek ve güvence altına almak için onlarca karar alındığını kaydetti.

“Demografik güvenlik de sorundur, öyle değil mi?

Bugün insanları Artsakh’a geri götürmek için önlemler alınıyor ve bu çabalar devam edecek.

Salt Artsakh’la ilgili olmayan, fakat Artsakh’ı da ilgilendiren birçok program uyguladık ve kararlar aldık.

Özellikle, şehit askerlerin ailelerine verilen sosyal güvencelerde, vs. yararlanıcıları elbette ki Artsakh sakinleri ve vatandaşlarıdır aynı zamanda.

Artsakh’ta yakın işbirliği içinde olduğumuz bir hükümet var tabii ki”,- dedi Başbakan.

Ermenistan Kamu Radyosu