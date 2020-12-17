Ermenistan Artsakh’ı ne zaman tanır? – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın, Artsakh’ı tanıma sürecini hangi durumda değerlendireceğini belirtti.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Artsakh’ın statüsü meselesini gündemde bırakmayı kabul etmediği takdirde, Artsakh Cumhuriyeti’ni tanıma sürecini değerlendirecektir.

Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Fransız “Le monde” gazetesine verdiği bir röportajda,

“Halkların kendi kaderini tayin hakkı, barış müzakerelerinin temel taşıdır.

Ermenistan, Dağlık Karabağ sorununun müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulmasına fırsat vermek için Artsakh’ın bağımsızlığını tanımadı.

Bugün bazı kişiler, Artsakh’ın statüsü konusunun askeri güç kullanımıyla gündemden çıkarıldığını düşünerek yanılıyorlar.

Bu bağlamda Minsk Grubu Eşbaşkanları, Artsakh’ın statüsü konusunun, görüşmelerin gündeminde olmaya devam edeceğini teyit etti ve bu tatmin edicidir.

Azerbaycan’ın bu konudaki tepkisi durumunda, Ermenistan Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması sürecini değerlendirecektir”,- dedi Ara Ayvazyan.

Ermenistan Kamu Radyosu