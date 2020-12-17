Değişmeyen Türkiye

Türkiye son 100 yılda değişmedi

“Le Monde” ile yaptığı röportajda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Türkiye ile ilişkilerle ilgili soruya doğrudan cevap vermekten kaçındı.

“Şu anda diplomatik ilişkilerimiz yok, ancak Ermenistan ilişkileri normalleştirmek için Ermeni Soykırımını tanıma konusu da dâhil olmak üzere herhangi bir ön koşul koymamıştır.

Azerbaycan’ın Artsakh’a yönelik son saldırısına Türkiye’nin karışmasına tanık olduk.

Son zamanlarda Türkiye, farklı bölgeleri istikrarsızlaştırmak için paralı askerler gönderiyor.

Son yıllarda “yeni bir Türkiye”den söz ettik, fakat uluslararası toplum Türkiye’nin son 100 yılda değişmediğine şahit oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilere duyulan nefret ortadan kalkmadı, üstelik kardeş Azerbaycan’da yeni bir zemin buldu” dedi Bakan.

Ermenistan Kamu Radyosu