Bir valiz dolusu destek

Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, AST’a maddi destekte bulunmak amacıyla satın aldıkları ‘Bir Valize Ne Sığar ki’ adlı tiyatro oyununu Youtube kanallarından izleciyle buluşturacak.

Ankara Sanat Tiyatrosu’nun(AST) 58 yıldır oyunlarını sahnelediği Kızılay Ihlamur Sokak’taki tiyatro salonunu maddi sıkıntılar yüzünden boşaltmak zorunda kalmasının ardından harekete geçen Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, ilk desteklerini yaptı. AST’ın ‘Bir Valize Ne Sığar ki’ adlı tiyatro oyunu, bugün saat 20.00’de Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından, yarın yine saat 20.00’de ise Çankaya Belediyesi Youtube kanalından yayınlanacak.

AST, BİR OKULDUR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, pandemi sürecinin özel tiyatrolara büyük darbe indirdiğini söyledi. AST’a destek olacaklarının altını çizen Yaşar, “AST, Ankara’nın en eski ve en köklü tiyatrolarındandır. Binlerce tiyatrocu yetiştirmiş bir okuldur. Başkentimizin simgelerinden biridir hafızasıdır. Kökleri bu zor zamanları da atlatarak Ankara’nın ruhunda derin izler bırakmaya devam edecek kadar güçlüdür” dedi.

AST, KAPATILAMAZ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AST’ın bir yıl daha Ihlamur Sokak’ta kalmasını sağladıklarını ve mal sahibi ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Çankaya Belediyesi’nin bütün salonlarını ücretsiz olarak AST’ın kullanımına açacaklarını da söyleyen Taşdelen, “Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara’nın markasıdır. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi bizim kabul edebileceğimiz bir konu değil” diye konuştu.

BİR VALİZE NE SIĞAR Kİ

Lozan’da, Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması’yla, bavullara sığdırılmaya çalışılan hayatlar seyirci ile buluyor. Oyun, Yunanistan’da yaşayan yaklaşık 500 bin müslüman topluluğun Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirildiği, Anadolu’da ise yine yüzyıllardır yerleşik olarak yaşayan Rum-Ortadoks nüfustan 1.5-2 milyon insanın ağırlıklı olarak Atina ve Selanik çevresine yerleştirilmesinin ardından uyum sorunu yaşayan insanların hikâyeleri anlatılıyor. Yeşim Dorman tarafından yazılan ve yönetilen oyunda Hakan Güven, Yeşim Dorman, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Nalan Güneş Demirel, Çağlar Deniz ve Sinem İslamoğlu rol alıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/bir-valiz-dolusu-destek-41690686