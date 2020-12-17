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Başbakanın babası öldü

2020-12-17

Nikol Paşinyan’ın babası öldü

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’ın babası, Vova Paşinyan, ağır ve uzun süren bir hastalık sonucunda, 80 yaşında öldü.

Bu bilgi, başbakan sözcüsü Mane Gevorgyan tarafından tasdik edilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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