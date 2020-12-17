Başbakanın babası öldü

Nikol Paşinyan’ın babası öldü
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’ın babası, Vova Paşinyan, ağır ve uzun süren bir hastalık sonucunda, 80 yaşında öldü.
Bu bilgi, başbakan sözcüsü Mane Gevorgyan tarafından tasdik edilmiştir.
Լոյս ի լուսոյ
Nikol Paşinyan’ın babası öldü
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan’ın babası, Vova Paşinyan, ağır ve uzun süren bir hastalık sonucunda, 80 yaşında öldü.
Bu bilgi, başbakan sözcüsü Mane Gevorgyan tarafından tasdik edilmiştir.
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