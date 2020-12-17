Bakü’nün hedefleri…

Bakü’nün hedeflerinden biri de, beş yıl içinde Artsakh’ta Rus barış gücünün olmamasıdır

“Kafkasya” Enstitüsü’nde analist olan Hrant Mikaelyan, Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Adil Aliyev’in, Rus barış güçlerinin Karabağ haritasını değiştirme hakkına sahip olmadıklarını belirttiğini söyledi.

Hrant Mikayelyan’a göre, 1990’lı yıllardan beri iktidar rejimi tarafından Azerbaycan’da Rus karşıtı duygular yayıldı, bu nedenle Azerbaycan’da Ermenilere, Ruslara ve İranlılara yönelik sürekli düzenlenen gösteriler, sorunun derinde olduğunu göstermektedir.

Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Adil Aliyev’in açıklamasına atıfta bulunan Mikaelyan, Bakü’nün Şuşi bölgesindeki Hin Şen köyünün, barışı koruma misyonunun haritasına göre Rus barış güçlerinin kontrolüne geçtiğini ima edildiğini vurguladı.

“Genel olarak, Rus barış koruma misyonunun burada konuşlandırılması, Azerbaycan makamları tarafından pek hoş karşılanmamakta olup, bu nedenle söz konusu yerleşimin barış koruma misyonunun kapsamından çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapacaklardır.

Azerbaycan’ın politikası son zamanlarda temelde Rus karşıtı haline geldi”,- dedi Analist.

Mikaelyan, Azerbaycanlılar tarafından yeni provokasyonların uygulanması ihtimalini dışlamadı.

Mikaelyan’a göre Hadrut bölgesinin dağlık bölgelerinde yaklaşık 160 Ermeni askerin esir alınması, barış koruma misyonuna bir darbe olup, Bakü’nün ana hedeflerinden biri, Rus barış güçlerinin beş yıl sonra Artsakh’ta olmamalarıdır ve bu neticeye ulaşmak için, Ermenileri, yaşadıkları geri kalan bölgelerden çıkarmaya çalışacaklardır.

Analiste göre Azeriler, Artsakh yerleşimlerine saldırmaya devam edeceklerdir, bu nedenle Ermeni tarafı provokasyonları önlemek için Ruslarla işbirliği yapma konusunda çok aktif olmalıdır ve eylemsizlik kabul edilemez bir durumdur.

Mikaelyan’a göre ceza, suç oranından daha büyük olmalıdır ve Azerbaycan’ın, Ermenilerin Artsakh’tan tamamen çıkarılmasını niyeti güttüğünden dolayı, Ermeni tarafının olası bir tırmanmadan çekinmemesi gerekmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu