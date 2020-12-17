Azerbaycan yine kendini temize çıkarmakla meşgul

Azerbaycan yine kendini temize çıkarmakla meşgul

Azerbaycan, ağır ateşkes ihlallerini haklı çıkarmaya çalışıyor

9 Kasım açıklamasında açıkça ve tartışmasız bir şekilde, Ermeni silahlı kuvvetlerinin çekildiği bölgelerden bahsediliyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayev’in “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Karabağ’dan çekilmesi gerektiği” sözlerini “Aysor.am”e yorumlayan Ermenistan Dışişleri Bakanı Anna Naghdalyan, “Azerbaycan tarafının tek taraflı yorumları, son zamanlarda yapılan ve Artsakh-Azerbaycan temas hattında ateşkesin yukarıda belirtilen açıklamanın hükümlerini ihlal eden ağır ihlallerini haklı çıkarmayı amaçladığı açıktır”,- dedi Nağdalyan.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi bu iddialarını, Rus “Kommersant” gazetesine vermiş olduğu röportajda belirtmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu