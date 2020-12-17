Ayasofya’da çıplak poz veren mankene hapis istendi

Ayasofya’da çıplak poz verdiği için savcılığa şikayet edilen manken Marisa Papen hakkında “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “hayasızca harekette bulunma” ve “müstehcenlik” suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

2018’de Ayasofya Müzesi’nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya’da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papen hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Papen hakkında “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Hayasızca hareketler” ve “Müstehcenlik” suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Manken Papen, Kudüs ve Mısır’da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.

BirGün Gazetesi