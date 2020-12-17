Artsakh’ta olağanüstü seçim

“Artsakh’ta olağanüstü seçimler yapılacak ve ben katılmayacağım”

Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, siyasetten çekildiğini açıkladı.

Artsakh Cumhurbaşkanı, daha önce yayınladığı mesajında değişiklik yaparak, “Artsakh’ta makul bir süre içinde olağanüstü seçimler düzenlenecek, bu süre içinde ben aday olmayacağım ve siyaseti bırakacağım”,- demektedir.

Mesajın ilk versiyonunda Harutyunyan istifasıyla ilgili olarak “Aynı zamanda, cumhurbaşkanlığı görevinden istifamın gerekliliğine ilişkin, savaşın yarattığı belirli kamusal ve siyasi ruh halinin bilincinde olarak, ülkenin düzgün ve onurlu bir şekilde parlamento seçimlerinin zorluklarının üstesinden gelmeye hazır olduğu ilk fırsatta istifa etmeye hazır olduğumu belirtmek isterim”,- diye yazmaktaydı

Ermenistan Kamu Radyosu