892 şehit askerin cesedi bulundu

13 Kasım’dan bugüne kadar, 892 şehit askerin cesedi bulundu

Artsakh’da 13 Kasım’dan bugüne kadar yapılan arama operasyonlarında biri Ermeni, diğeri Azerbaycanlı olmak üzere 2 asker canlı olarak bulundu.

Ancak bu olay Şuşi yakınlarında, aramanın ilk günü olan 14 Kasım’da gerçekleşti.

Yaralı olan bu askerler hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan sonra Artsakh’ta sadece, bir kısmı tanınmayacak halde olan, şehitlerin cesetleri bulundu.

Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hunan Tadevosyan, arama operasyonlarının 13 Kasım’da Şuşi’den başladığını ve çatışmaların yaşandığı tüm yerleşim ve bölgelerde devam ettiğini sözlerine ekledi.

“Şimdiye kadar, hayatını kaybeden 892 askerin cesedi bulundu.

Ateşkes rejiminin ihlali nedeniyle son 3 gündür çalışmalar durduruldu.

Aramaya dün Cebrayil, Fizuli ve Karahanbeyli istikametlerinde tekrar başlandı, bugün ise Cebrayil ve Fizuli istikametinde devam edildi.”,- dedi Tadevosyan.

Aramalar yarın veya ertesi gün Kubatlu bölgesine ve İşkhanadzor ve diğer yerleşim yerleri de dâhil olmak üzere Kaşatağ’ın güney yönüne taşınacak.

Eçmiadzin askeri birliğinden kayıp olduğu düşünülen 34 askerin ebeveynlerinin, oğullarının Zangelan bölgesinde kaybolduğunu iddia ederek, canlı bulunabileceklerine dair umut beslemeye devam etmektedir.

Bu nedenle, Artsakh Acil Durumlar Bakanlığı temsilcisine Zangelan’da arama operasyonları yapılıp yapılmadığını sorduk.

Tadevosyan, “Gerçekleştirildi ve tekrar gerçekleştirilecek, çünkü çalışmalar % 100 tamamlandı diyebileceğimiz bir bölge yok”,- diye cevapladı.

Hava durumunun, aramayı çok engellediğini, havanın erken karardığını ve arama ekiplerinin gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda olduğunu bildirdi.

Çalışmalarda ağırlıklı olarak Ermeni ve Rus tarafları yer almakta olup, Azerilerin Şuşi bölgesinde çok sayıda kaybı olduğundan dolayı, Azerbaycan tarafının bu bölgede çalışmalara katıldığı belirtti.

Hunan Tadevosyan’a göre, son günlerde aramaya bölgeye vakıf askerler ve kayıp askerlerin ebeveynleri de katılmıştır.

“Bu onların isteğiydi, biz de izin verdik.

Yöneticimiz, Rus barış güçlerine rica etti, Kızıl Haç ve Azerbaycan tarafı ile görüştüler ve izin aldılar.

Ebeveynler kendi aralarında anlaşarak, birkaç kişiyle ekiplerimize katılıyor”,- dedi Tadevosyan.

Artsakh’daki arama çalışmalarının ne zaman biteceği sorusuna cevap vermekte zorlandı.

Kayıpların yaklaşık sayısının dahi resmi olarak yayımlanmadığından dolayı, kurtarma ekiplerinin, askeri operasyonların gerçekleştiği bölgelerde daha kaç asker cesedi aradığı bilinmemektedir.

“Operasyon merkezinde de böyle bir sayı yok.

Ebeveynlerin, ellerindeki bilgileri bildirdikleri bir operasyon merkezi açıldı.

Bunlara dayanarak, bir harita derlendi ve görüşen tarafa iletildi”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu