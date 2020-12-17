73 asker kayıp

Khtsaberd-Hin Tağer bölümündeki 73 kişinin akıbeti hala belli değil

Khtsaberd-Hin Tağer bölümünde kayıp Ermeni askerler hakkında çeşitli medyalarda çelişkili bilgiler yayılmaya devam ediyor.

Artsakh Savunma Ordusu tarafından bildirildiğine göre, 171 Ermeni askeriyle ilgili bilgiler ise gerçeklerle uyuşmamaktadır.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, söz konusu bölgede bulunan 73 kişinin kaderinin hala bilinmediğini bildirdi.

Açıklamada, “Olayın ilk saatlerinden itibaren, Rus barış güçlerinin desteğiyle, askerlerimizin kaderini bir an önce ortaya çıkarmak için acil çalışmalar yapılıyor”,- denildi.

Savunma Ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan’ın da konuyu yerinde incelemek ve gerekli önlemleri almak üzere Artsakh Cumhuriyeti’ne gittiğini bildirdi.

“Halk, uygulanan adımlar ve sonuçları hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir”,- denmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu