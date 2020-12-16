Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil’den Diyanet’e çağrı: Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman’ın cesetleri camimize sokulmasın

“Erkeğin farklı illerde eşi olabilir” sözleriyle gündeme gelen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet’e seslenerek, “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın.” ifadelerini kullandı.

Tele1’de yayınlanan ve Cüneyt Akman’ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri’nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasına, “Ben şu an İzmir’deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil.” yanıtını vermişti.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, kişisel Titter hesabından, konuyla ilgili olarak, “Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın.” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

“İşi gereği çok geziyor, meşru bir evlilik bu”

Ebubekir Sifil daha önce de, erkeğin birden çok eşi olabileceğini savunmuş ve “Bir adam var, işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa geziyor adam, işi bu. Bu adamın İstanbul’da da evi var, Ankara’da da evi var. Buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gittiği zaman orada kalıyor. Bunların her biri onun meşru hanımı.

Bu adamın evi var, çoluk çocuğu var. Bu bir nikah. Bazen öyle olur ki Ankara’ya 3 ay, 5 ay uğrayamaz. Bu nikahı düşürmez. Meşru bir evlilik bu. Sadece bizim yerleşik hayatımız bir tane evi var, işi orada eşi orada. Bu biraz farklı bir şey. Adamın bir tane evi yok. İşi gereği çok geziyor. Arap ülkelerinden bazılarında bu yaygındır. Bunun müt’a ile hiçbir alakası yok. Bu müt’a nikahıdır diyorlarsa ya bilmiyorlar ya üçkağıt yapıyorlar.” demişti.

T24