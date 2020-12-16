Tatevik Karapetyan, Rusya’nın en iyi 100 genç lideri arasında

“Taşir” şirketler grubunun ilk başkan yardımcısı Tatevik Karapetyan’ın (işadamı Samvel Karapetyan’ın kızı) adı yine “Choiseul 100” sıralamasında yer aldı. Bu bilgiler, şirketler grubunun basın servisi tarafından rapor edilir.

Açıklamada, “Saygın uzmanlar, potansiyel ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunabilecek 40 yaşın altındaki modern Rus iş dünyasının en parlak ve en yetenekli temsilcilerini seçiyorlar” denildi.

“Choiseul 100” bağımsız sıralaması, Rus ekonomisini dönüştüren ve modernize eden ve ülkenin konumunun güçlenmesine katkıda bulunanların isimlerini içeriyor.

Paris’teki Schweazel Enstitüsü ve Moskova’daki Fransız-Rusya Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki Observo Analitik Merkezi, derecelendirmeyi 2020’de geliştirdi.

Bu derecelendirme 2019’dan derlenmiş ve RBC iş gazetesinde yayınlanmıştır. Tatevik Karapetyan’ın adı ikinci kez o listede yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu