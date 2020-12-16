Rus Barış Gücünün müdahalesi sonucunda Azerbaycan ordusu Hin Şen ve Mets Şen köylerinden geri çekildi

Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Şuşi idari bölgesinde bulunan Hib Şen ve Mets Şen köylerin yakınlarında konuşlanan ve o köylere giden yolunu kapatan Azerbaycan ordusu 15 Aralık tarihinde, akşam saatlerinde Rus Barış Gücünün müdahalesi sonucunda o köyleri terk etti.

Artsakh Bölge İdaresi ve Kalkınma Bakanı Jirayr Mirzoyan konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Hin Şen ve Mets Şen köylerinde yaşayan sakinleri çıkarmaye gerek olmadığını ifade etti.

Şu an Azerbaycan askerleri tarafından kapatılan ve köyler arasında iletişim sağlayan yol da açık.

Mirzoyan’ın sözlerine göre Şuşi idari bölgesindeki bütün köyler, savaş sırasında Azerbaycan ordusu tarafından işgal edilen Karin Tak (Daşaltı) köyü hariç, 5 kilometrelik Laçin koridoru içinde yer alıyorlar ve dolayısıyla Ermeni güçlerinin kontrolü altında kalmalı ve bu köyler asla Azerbaycan’a bırakılmamalı.

Şuşi’deki bu köyler arasında Hin Şen ve Mets Şen ile birlikte Yeghtsahogh, Lisagor, Kirsavan köyleri de yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI