MSB duyurdu: Karabağ’da mayınlı arazilerin temizliği için göreve başlandı

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan’a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi. Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun işgalden kurtardığı Karabağ’daki mayınlı arazilerin temizliği için Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personel, Azerbaycan’a intikal ederek göreve başladı.https://t.co/c5HIzTXL17#MSB #TSK pic.twitter.com/TjxrZI9OMG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020 ​ Sputnik Türkiye