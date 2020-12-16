Fransa, Artsakh’a ve yerinden edilmiş ailelere insani yardım sağlamaya devam edecek

Bu haber, Diaspora Baş Komiserliği tarafından bildirildi.

“Baş Komiser Zareh Sinanyan, Fransa’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte ile görüştü. Artsakh’a ve yerinden edilen ailelere Fransa ve Fransız-Ermeni cemaatinin sağladığı yardım görüşüldü. Görüşmede, Artsakh ve Fransız halkının tüm savaş boyunca Artsakh ve Ermeni halkına gösterdiği dayanışmadan bahsetmişlerdir. Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği’nin bildirdiğine göre, “Büyükelçi Fransa’nın insani yardım sağlamaya devam edeceğini yineledi ve ayrıca ikili ilişkilerin derinleşmesine atıfta bulundu.”

Ermenistan Kamu Radyosu