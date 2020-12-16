Farazmand: Türkiye-İran arasındaki dostluk bozulmayacaktır

Farazmand, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamda, ‘’İran’la Türkiye arasındaki ilişkiler çok derin ve müstesna ilişkilerdir. Her iki taraf da aralarında bir gerginlik istemezler. Son dönemde yaşanan sorun da diplomatik kanallar üzerinden çözüldü. ‘’ dedi.

Farazmand, ‘’ İran Dışişleri Bakanı Dr. Zarif İle Türk Dışişleri Bakanlı Çavuşoğlu görüştü, yanlış anlama giderildi. İki taraf da iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı. İki ülke ilişkilerinin devamı için çaba göstermekten söz etti. ‘’ dedi.

Türkiye ve İran’ınn bölgenin en güçlü ülkeleri olduğunu ve şu anda geçmişe göre çok daha güçlü olduklarını ifade eden Farazmand, ‘’ Emperyalist ülkeler İran’dan da Türkiye’den de çekinmektedirler. İki ülke de yabancı ülkelere karşı büyük bir caydırıcılık yaratmış durumda. Bu nedenle yaptırım kartı devreye sokulmaya çalışılıyor. ‘’ dedi.

‘’ABD ve İsrail bölgemizde hegemonyalarını güçlendirmek için Türkiye-İran ilişkilerini bozmaya çalışıyor’’ diyen Farazmand, ‘’Bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar.’’ dedi.

Farazmand, ‘’ İki ülke tarihi ilişkilerin yanı sıra bölgesel ortak sorunlarla da karşı karşıyadır. Düşmanlarımız ortak. Bölge dışı büyük güçler bizlere karşı ortak bir tutum geliştirme peşindeler. Zalimce müdahaleler içindeler. Örneğin uluslararası hukuka aykırı olarak İranlı bilim adamına suikast düzenlediler. Türkiye’de de benzer başka yöntemler uyguladılar.’’ İfadesini kullandı.

Farazmand, İran’ın temel politikalarından birinin bölgesel sorunların bölge ülkeleriyle birlikte çözülmesi olduğunu belirterek, ‘’ Altılı Platform da bu doğrultuda. Şayet bu öneri diplomatik ve resmi kanallardan İran’a iletilirse, İran da konuyu değerlendirip resmi kanallardan taraflara iletecektir. ‘’ dedi.

‘’Ermenistan ile Azerbaycan arasında ateşkes anlaşması imzalanmadan önce İran da benzer bir öneride ve girişimde bulundu’’ iyen Farazmand, ‘’ Bölgede 5 ülkenin iş birliğini, (İran, Azerbaycan, Türkiye, Rusya ve Ermenistan) kapsayan bir öneri getirmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı geçen ay 4 başkenti ziyaret ederek bu önerilerini paylaştı. Sayın Aliyev ve Erdoğan’ın önerisi de aynı doğrultuda görünmektedir. Tabi ki İran olarak öneriyi değerlendireceğiz. Değerlendirme yapıldıktan sonra İran resmi görüşünü açıklayacaktır.’’ dedi.

ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamada bulunan Farazmand, ‘’ ABD özellikle bağımsız ülkelere, bağımsız güçlere karşı yaptırımlara başvurmaktadır. Artık eskisi gibi darbe, askeri müdahale gibi girişimlerden istedikleri sonucu alamıyorlar. Yaptırım uygulayıp, diğer ülkeleri de yaptırım uygulamaya zorluyorlar. ‘’ dedi.

Farazmand, ‘’ ABD’nin karşı çıktığı İran’ın teknolojik ilerlemesi büyük ölçüde yaptırım uyguladıkları dönemde gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor. Onların yaptırımları hedefe ulaşamadı. Yaptırımlar halka zarar veriyor. Özellikle korona döneminde ilaç ve tıbbi cihazlara ulaşmakta zorluk çektik. Bu insan hakları ihlalidir.’’ dedi.

IRNA