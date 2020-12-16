Ermenistan Ekonomi Bakanı ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi ile görüştü

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, ABD’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy ve başkanlığındaki heyeti kabul etti. Bu bilgi Ermenistan Ekonomi Bakanlığı Bilgi ve Halkla İlişkiler Departmanı tarafından sağlanmaktadır.

14 Aralık toplantısına Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Varos Simonyan, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

Taraflar, özellikle Ticaret ve Yatırım Konseyi’nin faaliyetlerine ve sonraki adımlara atıfta bulundular.

“Aşağıdaki alanlarda işbirliği ve diyalog vurgulandı: ticaret ve yatırım, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), TBT (ticarete teknik engeller), SPS (sağlık ve bitki sağlığı sorunları), GSP (genelleştirilmiş ayrıcalıklar sistemi), ticaret diplomasisi, yüksek teknolojiler, vb. kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla iş toplantılarının düzenlenmesi,” ifadesi yer aldı.

Ermenistan’da ödeme platformlarının (PayPal hizmetleri) mevcudiyeti, risk fonları ve Ermenistan’da sermaye piyasasının gelişimi ile ilgili konular da tartışıldı.

Taraflar ayrıca, özellikle turizm, kırsal ekonomik kalkınma, piyasa liberalizasyonu, bilim, yenilikçi tarım ve iş geliştirme alanlarında USAID tarafından finanse edilen programlara değindiler.

Büyükelçi Lynn Tracey’in resepsiyon için Bakana teşekkür ettiği ve her yönde işbirliğine ve gerekli desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.

Ermenistan Kamu Radyosu