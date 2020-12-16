Dini liderlerden çağrı: ‘Eşcinsel dönüşüm terapisi’ yasaklansın

DUVAR – Dünyanın dört bir yanından 370’ten fazla dini lider, ‘eşcinsel dönüşüm terapisinin’ yasaklanması için çağrıda bulundu. ‘Eşcinsel dönüşüm terapisinin’ yasaklanması adına hazırlanan bildirgeyi imzalayanlar arasında, Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu, Liverpool’un Anglikan Piskoposu Paul Bayes ve İrlanda’nın eski cumhurbaşkanı Mary McAleese de yer alıyor.

35 ülkeden 10 dini temsil eden 370’ten fazla ismin imzaladığı bildirge, İngiltere hükümeti tarafından destekleniyor. Bildirgede, eşcinselliğin suç olarak sayılmasına son verilmesi ve bir kişinin cinsel yönelimini ‘değiştirme’ iddiasıyla uygulanan ‘dönüşüm terapilerinin’ yasaklanması talep ediliyor.

‘DİNİ ÖĞRETİLER KÖTÜYE KULLANILIYOR’

LBGTİ+ bireylere karşı dinin kötüye kullanıldığını söyleyen Bayes, “Çok uzun zamandır dini öğretiler lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, queer ve interseks bireylerde derin acıya neden olmak ve saldırmak için kötüye kullanılıyor. Bu değişmeli” dedi.

Bildirgeyi imzalayan, New Horizons in British Islam isimli yardım kuruluşunun başkanı Dilwar Hussain ise, Müslüman topluluklarla LBGTİ+ hakları konusunda çalıştığını ancak bunun ‘zorlayıcı’ olduğunu söyledi. Hussain, “Müslüman topluluklarda eşitlik, önyargı, ayrımcılık hakkında çok fazla konuşuluyor. Toplumumuzdaki adalet ve adaletsizlik konularını ciddi bir şekilde ele alacaksak, ahlaki olarak tutarlı bir argümanımız olmalı” dedi. (DIŞ HABERLER)

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