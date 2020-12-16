Charlie Hebdo Davasında Karar: Türk Sanığa 30 Yıl Hapis

Arzu Çakır

Fransa’da 7-8 ve 9 Ocak 2015’te düzenlenen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo, Montrouge ve Hyper Cacher terör saldırılarının davasında beklenen karar çıktı. Mahkeme, 3’ü gıyabında yargılanan 14 sanıklı davada, “ana sanık olarak tanımlanan Ali Rıza Polat hakkında 30 yıl, lojistik yardım yaptığı belirlenen 3 sanık hakkında da 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası verdi.

Paris’in yeni adliye binasında, özel görevli terör mahkemesinde görülen, zaman zaman Corona virüsü salgını, zaman zaman da hararetli tartışmalar nedeniyle uzayan Charlie Hebdo davası, 3 ay süren maraton duruşmaların ardından tamamlandı. Hakim Regis de Jorna’nın başkanlık ettiği, 5 kişilik uzman hakimden oluşan mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını dinledikten sonra kararını açıkladı.

Kurban yakınlarının 5 yıldır beklediği duruşmada, en ağır ceza ana sanıklar olarak tanımlanan ve “saldırıya doğrudan iştirak etmekle” suçlanan Ali Rıza Polat ile; saldırganlardan Amedy Coulibaly’nin Suriye’ye kaçan eşi Hayat Boumeddien’e verildi. Polat ve Boumeddien 30 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, Ali Rıza Polat’ın ” Hyper Cacher dükkanına saldıran Amedy Coulibaly’ye somut ve ayrıntılı bir şekilde kararlı bir lojistik destek sağladığını ve bu arada kendisine yakın olması nedeniyle, Coulibaly’nin terör saldırısı gerçekleştirme hedefiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu” belirledi.

Ali Rıza Polat’ın avukatı Isabelle Coutant Peyre, kararın ardından, savcının müebbet talebine rağmen, 30 yıl hapis cezası veren mahkeme kararını “temyiz edeceklerini” açıkladı.

Suriye’de olduğu için gıyabında yargılanan Amedy Coulibaly’nin kız arkadaşı Hayat Boumeddiene, “saldırıdan yalnızca 2 gün önce Suriye’ye kaçtığı ve saldırının hazırlanmasında büyük rolü olduğu” hükmüne varılarak, terör savcısının talep ettiği gibi, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriye’de öldürüldüğü söylenen Mohamed Belhoucine ise, en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezası aldı. Belhoucine, “Coulibaly’yi yönlendirmek ve saldırıyı uzaktan yönetmekten” suçlu bulundu.

Savcının “ömür boyu hapis” talep ettiği iki sanık hakkındaki kararda, bu cezanın en az 3’te 2’sinin, yani 20 yılının kapalı olması benimsendi.

Diğer sanıklar

Saldırganlara silah ve lojistik destek sağlamakla yargılanan sanıklardan Mikael Pastor Alwatik 3’te 2’si kapalı 18 yıl; Willy Prevost 13 yıl; Amar Ramdani hakkında 3’te 2’si kapalı 20 yıl; ikinci Türk sanık Metin Karasular ile Said Makhlouf ve Mohamed Amine-Fares hakkında 8’er yıl; Abdelaziz Abad için 10 yıl; Miguel Martinez için 7 yıl; Michel Catino için de 5 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan tek sanık Christophe Raumel ise, 4 yıl hapis cezası aldı.

Özel görevli mahkeme, Amedy Coulibaly’ye yakın olan 3 sanık, Mickael Pastor Alwatik, Willy Prevost ve Amar Ramdani’nin, “Hyper Cacher saldırganı Coulibly’ye yakın isimler olduğu ve saldırı projesinin doğasından haberdar olmamalarının olanaksız olduğuna” hüküm getirdi. Mahkeme, aralarında Türk sanık Metin Karasular’ın da bulunduğu, geri kalan sanıklar hakkında, terör bağlantısı kurmadı. Bu sanıklara da, “basit suç örgütü” kurmaktan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildi.

Saldırılar nasıl oldu?

Fransa’da 7-8-9 Ocak 2015’te Şerif ve Said Kouachi kardeşler Charlie Hebdo dergisinin binasına saldırarak, 34 kaleşnikof kurşunuyla 10 kişiyi öldürdü. Kaçarken de polis memuru Ahmed Marabet’i vurdu. Paris’in kuzeyinde izini kaybettiren saldırganlar için bütün polis ve güvenlik birimlerinin katıldığı büyük bir arama başlatıldı. Ertesi gün 8 Ocak’ta Aisne bölgesinde bir benzinlikte tespit edilen Kouachi kardeşler yeniden radardan kayboldu. Paris’in kuzeyinde, Charles de Gaulle Havaalanı yakınlarındaki Dammartin-en-Goele’de bir basımevine giren iki kardeş burada çalışanları rehin aldı. Yüzlerce asker ve polisin müdahalesiyle sıkıştırılan Kouachi kardeşler, 9 Ocak’ta güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Charlie Hebdo saldırısından bir gün sonra, Kouachi kardeşlerin basımevinde rehin operasyonu öncesinde harekete geçen Amedy Coulibaly de, 8 Ocak’ta Paris’in güney banliyösü Montrouge’da polis memuru Clarissa Jean-Philippe’i vurdu. Ardından 9 Ocak sabahı hemen yakınındaki Yahudi bakkalı Hyper Cacher’e girerek 4 saat boyunca 18 kişiyi rehin aldı. Sonunda etrafını çeviren polise ateş açan Coulibaly de, polisin açtığı ateş sonucu öldü.

VOA