Bakanlıktan İBB’nin Yerebatan Sarnıcı’nı güçlendirme projesine 52 gün sonra ret

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, projeye Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 52 gün sonra cevap verdiğini ve İBB’nin projesinin onaylanmadığını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sultanahmet’teki tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı güçlendirmek için Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunduğu projeye olumsuz cevap verildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise projenin 52 gün bekletilmesi iddiası hakkında yaptığı açıklamada “”Ekim ayının son haftasında Kurul Müdürlüğümüze iletilen talep neredeyse bir ay sonra Kurul gündemine alınmıştır” dedi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Koruma Kurulu’nun İBB’nin projesine onay vermediğini belirtti.

52 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi. 3 duayen Prof, 1i Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 Dr, 1 rest. uzm. yük. mimar, 2 rest. uzm. Yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi. https://t.co/yYSo9vA8kB — Mahir Polat (@mhrpolat) December 15, 2020

“Hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi”

Polat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“52 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi. 3 duayen Profesör, 1’i Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı 2 Doktor, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi”

“Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde”

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“52 gün sonra süreci başa alan bir kararla Yerebatan Sarnıcı Güçlendirme Projesi onaylanmadı. Bilimsel Danışma Kurulumuzun Görüşü hiçe sayıldı. Koruma kuruluna aldığı karardan bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz. Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde”

52 gün sonra süreci başa alan bir kararla Yerebatan Sarnıcı Güçlendirme Projesi onaylanmadı. Bilimsel Danışma Kurulumuzun Görüşü hiçe sayıldı. Koruma kuruluna aldığı karardan bir an önce geri dönmeye çağırıyoruz. Yerebatan Sarnıcı bekleyemez halde! https://t.co/TXcNBkGk4t — Oktay Özel (@oktayozel) December 15, 2020

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yerebatan Sarnıcı’nın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ve Koruma Bölge Kurulunun konuyu bir tülü karara bağlamadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yerebatan Sarnıcı’nın birinci grup korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğu ve Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer aldığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar Yerebatan Sarnıcı ile ilgili önlerine hangi konu geldiyse Koruma Kurulu tarafından karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, bu doğrultuda da sarnıcın rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 2012’de uygun bulunduğu aktarıldı.

Kurulun 9 Aralık 2020 tarihinde yerinde yaptığı inceleme sonrasında olumsuz bir karar oluşturulmadığına dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesince sunulan statik raporda değerlendirmelerin yapı mühendisliği açısından yapıldığı, herhangi bir uygulamaya geçmeden önce planlanan uygulamanın restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişiler tarafından onaylanması gerektiği ve yine uzman kişilerce hazırlanan güçlendirme projelerinin iletilmesinin istendiği belirtildi.

“Bizleri töhmet altında bırakan anlayışı kınıyoruz”

“Bugüne kadarki tüm kararlarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile iletilmesi istenmiştir” ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2017 yılında uygulanmaya başlanan restorasyon projesinde ilk temas edilmesi gereken konu taşınmazın güçlendirilmesi iken bugüne kadar bu konuya hiç değinmeyen ne hikmetse kurulda 30 ya da onların tabiri ile ’40 günde görüşülmedi’ diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada ahkam keserek inceleme çalışmalarına katılmayan yetkililerin, görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bizleri töhmet altında bırakan bu anlayışını kınadığımızı bildirmek isteriz”

Independent Türkçe, AA

Independent Turkce