Azerbaycanlılar tarafından başları kesilen iki vatandaşın kimlikleri ve başlarının kesilme durumları bilinmektedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycanlılar tarafından başları kesilen iki vatandaşın kimlikleri ve başlarının kesilme durumları bilinmektedir

İnsan hakları aktivisti Siranuş Sahakyan, Sputnik Armenia’ya verdiği demeçte, içlerinden birinin Artsakh’ın Madataşen köyünde yaşayan 69 yaşındaki Genadi Petrosyan, diğeri ise Azokh köyünden 82 yaşındaki Yuri Asryan’ın olduğunu söyledi.

Sahakyan, “Öldürülen kişiler, köylüler ve köy muhtarları tarafından fotoğraf ve videolara dayanılarak tespit edildi” dedi.

Ona göre Ermeni insan hakları aktivistleri yaşam hakkının ihlali için uluslararası kuruluşlara başvuracaklar, ceza davalarının başlaması için de mücadele edecekler.

“Azerbaycan’da Ermenilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak ceza davaları açılıyor ama orada spekülatif bir eğilim görüyoruz. İnsan hakları aktivisti, “Azerbaycan uluslararası kuruluşlara göstermek için bir savunma üssü oluşturuyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu