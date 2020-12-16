Azerbaycan’ın keyfiliği nedeniyle Ermeni tutsakların dönüşü gecikti ve karmaşıklaştı

Artak Zeynalyan’a göre, Cenevre Uluslararası Sözleşmesi’ne göre, çatışmaların sona ermesinden sonra, sözleşmeye katılan devletler, savaş esirleri ve tutuklu sivilleri iade etmekle yükümlüdür, ancak bu sözleşmeye sağlayacak herhangi bir mekanizma yoktur.

İnsan hakları aktivisti, “Konuyu Avrupa Mahkemesi’nin yargı yetkisine getirmek için Avrupa Sözleşmesi alanına taşımaya çalışıyoruz, güvenliklerini sağlamak ve hayatlarını garanti altına almak için insanları tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.

Zeynalyan’a göre, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin tutsakların iadesi sürecine daha aktif bir şekilde dahil olacağına dair her zaman umut vardır. Ona göre Azerbaycan’ın keyfiliğinden dolayı Ermeni tutsakların dönüşü gecikmekte ve karışıklıklara neden olmaktadır.

İnsan hakları aktivisti, “Bakü’de tüm bilgi alanını kontrol edilemiyor, çünkü hakkında bilmedikleri saha komutanlarının emrindeki mahkumlar var” dedi.

Esirlerle ilgili bilgileri internette, fotoğraflarda ve videolarda paylaşmaktan kaçınmaya çağırdı, ancak konuya olan ilginin oldukça yüksek olduğunu, ancak aynı zamanda insanların saygı göstermesi gereken koruma, taktik veya sözde gizlilik gibi prosedürel çıkarlar da var.

İnsan hakları aktivistine göre, ülkemizde sosyal bilimlerin temel bilgisi genel olarak asgari düzeyden uzaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu